Con lo scooter senza targa e assicurazione si è scontrato contro auto militari

I carabinieri della stazione di Santa Flavia con i colleghi del radiomobile della compagnia di Bagheria hanno arrestato un 17enne bagherese accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ragazzo a bordo di uno scooter senza indossare il casco in via Cristoforo Colombo, non si è fermato all’alt e ha investito un militare dandosi alla fuga. I militari dell”Ama lo hanno intercettato contro mano in via Vittorio Emanuele Orlando.

Nonostante la presenza dell’auto il giovane ha accelerato ed è finito contro la vettura. Ha abbandonato io scooter e ha cercato di fuggire a piedi. Poco dopo è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri.

Lo scooter è stato sequestrato perché senza assicurazione e senza targa. Il 17enne non aveva conseguito la patente. L’arresto è stato poi convalidato dal gip, che ha disposto per lui il collocamento in comunità.

Solidarietà del Sim ai carabinieri feriti

Il SIM Carabinieri esprime la propria piena e ferma solidarietà ai colleghi della Stazione di Santa Flavia, rimasti feriti durante un intervento che ha portato all’arresto di un minore accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un posto di controllo, il giovane, alla guida di un’auto, ha ignorato l’alt dei militari, investendoli e dandosi alla fuga. E’ stato provvidenziale l’immediato intervento dei colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bagheria che ha permesso di individuare il ragazzo, che percorreva contromano l’arteria di comunicazione, finendo per impattare frontalmente contro l’auto di servizio nonostante l’inseguimento in corso.

A pochi giorni di distanza, un altro grave episodio si è verificato a Palermo, dove due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti da un parcheggiatore abusivo nella zona del teatro Politeama. I due agenti motociclisti hanno fermato l’uomo per un controllo di routine e per identificarlo, ma sono stati improvvisamente aggrediti. L’intervento di ulteriori pattuglie ha permesso di bloccare ed arrestare l’aggressore.

Questi eventi si inseriscono in una preoccupante escalation di violenze contro le forze dell’ordine. Recentemente, a Catania, un agente di polizia è stato sfregiato al volto con un taglierino durante un controllo. A Milano, un poliziotto è stato accoltellato alla stazione di Lambrate, subendo gravi ferite. A Busto Arsizio, una pattuglia è stata accerchiata e minacciata da circa quaranta persone durante un intervento. A Viterbo, un individuo ha aggredito i carabinieri, causando ferite tra gli agenti.

Questi episodi evidenziano un clima sociale sempre più ostile nei confronti degli operatori delle Forze dell’Ordine, rendendo urgente una riflessione sulle misure da adottare per garantire la loro sicurezza. Il SIM Carabinieri ribadisce la necessità di rafforzare i dispositivi di sicurezza, prevedendo, laddove possibile, anche l’impiego del terzo uomo nelle pattuglie oppure l’organizzazione di servizi coordinati. La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale che richiede un impegno concreto da parte di tutte le Istituzioni.

Come affermato da Eleanor Everet, esperta di sicurezza: “La sicurezza non è un gadget, ma uno stato mentale”. I tempi che stiamo vivendo ci impongono di adottare una mentalità orientata alla prevenzione e alla protezione degli operatori quale priorità fondamentale. La sicurezza non è opzionale, è una scelta che deve essere sostenuta da una formazione continua e da un impegno costante.

Il SIM Carabinieri continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare interventi efficaci per tutelare i propri iscritti e tutti gli operatori, affinché possano svolgere il loro servizio in condizioni di sicurezza e con il rispetto che meritano.