Arrestata l'ex compagna di 31 anni accusata di stalking

Avrebbe dato fuoco all’auto della nuova compagna del suo ex fidanzato. Prima le avrebbe scritto sul cofano frasi ingiuriose e irripetibili. Poi si sarebbe accanita sulla Mercedes del suo ex compagno.

Con l’acido avrebbe danneggiato il cofano e distrutto uno specchietto. La polizia ha arrestato e portato ai domiciliari una palermitana di 31 anni, G.M., accusata di stalking.

Il provvedimento è stato emesso dal gip Nicola Aiello. Sono stati giorni di inferno l’ex fidanzato e per la nuova compagna. Giorni di insulti, minacce culminati con i danneggiamenti delle vetture. Per le due vittime tanta paura.

Il raid contro le auto sarebbe stato ripreso dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Nelle immagini si vede la donna che si accanisce contro i mezzi.

Prima incide la carrozzeria, poi dà fuoco. L’auto presa di mira e danneggiata in modo molto serio non apparteneva alla nuova compagna dell’ex fidanzato. La stalker non lo sapeva. Era di proprietà dell’ex di quest’ultima che gliela aveva lasciata usare.