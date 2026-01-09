Non solo allo Zen di Palermo. La notte di Capodanno sono stati esplosi colpi di pistola contro le abitazioni anche nella zona di via Uditore a Palermo. Almeno dieci i proiettili esplosi, probabilmente da un edificio occupato abusivamente, contro un palazzo di via Vincenzo Marchesano. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Cinque le denunce presentare negli ultimi giorni in commissariati di polizia e caserme. I proiettili, rilevati dalla Scientifica e dai militari del Sis, si sono conficcati nelle verande delle abitazioni e, in alcuni casi, sono arrivati anche in bagno.

Qualcuno si è accorto dei proiettili dopo qualche giorno. Gli spari sarebbero arrivati da un palazzo occupato abusivamente che fa parte di un complesso residenziale in via Riccardo da Lentini, lato via dei Redentoristi. I militari stanno cercando i responsabili e trovare le armi clandestine utilizzate la notte dell’ultimo dell’anno.

Allo Zen durante la notte di Capodanno una donna è rimasta ferita al collo da alcuni colpi di pistola esplosi in strada.