Intervento dei carabinieri

Un’insegnante di 47 anni residente a Palermo è stata denunciata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio.

La donna ieri nel reparto di gastroenterologia dell’ospedale Civico si è rifiutata di indossare la mascherina e i dispositivi di sicurezza. Una negazionista che non credeva alla diffusione del Covid.

Sono intervenuti i medici, anche la guardia giurata in servizio in ospedale, ma non c’è stato verso. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri che alla fine hanno denunciato la donna.