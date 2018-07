Una nomina che porta scompiglio. Come se ce ne fosse bisogno. L‘indicazione di Giuseppe Norata a Presidente della Rap dopo dieci mesi di sostanziale vacanza invece di chiudere una vicenda che aveva portato scambi di accuse e di esposti, agita la politica palermitana e rinfocola ulteriormente gli scontri

E’ violenta la reazione dei PartigianiDem, ovvero i dissidenti del Pd, secondo i quali Palermo merita di meglio rispetto ad un altro renziano alla guida della Rap e attaccano il segretario provinciale del Pd evanescente.

Ma il balletto delle reazioni va ben oltre i Partigiani. Non c’è ancora una posizione ufficiale del Movimento 5 stelle impegnato in queste ore a palermo più con le diatribe interne ma c’è unpost del consigliere Antonio Randazzo che scrive “Forse anche grazie al Movimento 5 Stelle e alla diffida presentata qualche giorno fa al Sindaco di Palermo, finalmente la Partecipata che si occupa di igiene ambientale torna ad avere una guida. Il Movimento 5 Stelle augura buon lavoro al nuovo presidente della Rap, Giuseppe Norata, che avrà di certo una bella gatta da pelare, auspicando che possa essere libero di programmare le attività dell’azienda guardando al bene della città, senza pressioni politiche.

E da qui parte un fuoco di fila in difesa della scelta. “Non possiamo che augurare buon lavoro al neo presidente della Rap, Giuseppe Norata, a cui tocca un delicato compito a beneficio della città. L’azienda avrà bisogno del contributo e del sostegno di tutti, forze politiche e sindacali, per assicurare i servizi e i livelli occupazionali” dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo in quota Idv e presidente della commissione Aziende di Sala delle Lapidi.

“La scelta di Giuseppe Norata alla guida della Rap è una scelta di competenza che condivido e che permetterà all’azienda di guardare al futuro con più serenità” fferma il capogruppo del Partito Democratico a Sala delle Lapidi Dario Chinnici.

“Sono certo – prosegue Chinnici – che la comprovata esperienza non potranno che rilanciare l’azienda e tutti i suoi servizi per le città.​ ​Rap deve tornare a essere competitiva superando le attuali difficoltà. A Giuseppe Norata vanno tutti i miei migliori auguri di buon lavoro”​.​

“Siamo fiduciosi che adesso l’azienda potrà migliorare un servizio che, negli ultimi mesi, ha lasciato a desiderare” dice Giusto Catania, capigruppo di Sinistra Comune al consiglio comunale di Palermo.

“Esprimiamo soddisfazione per la scelta del sindaco che ha individuato un professionista qualificato come nuovo presidente di Rap. Sarà un compito difficile ma siamo fiduciosi che il nuovo corso dell’azienda potrà superare le difficoltà e migliorare un servizio pubblico che, certamente, negli ultimi mesi ha lasciato molto a desiderare.

A Giuseppe Norata gli auguri di buon lavoro di tutto il gruppo di Sinistra Comune”.