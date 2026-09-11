Una notte di lavoro per i vigili del fuoco, per i forestali e i volontari della protezione civile a Palermo e in diversi comuni della provincia. Diverso roghi hanno interessato il territorio.

Nel capoluogo l’attenzione si è concentrata su Monte Grifone, dove le fiamme sono tornate a minacciare i fianchi del rilievo, richiedendo tempestivi interventi di contenimento per evitare conseguenze peggiori a ridosso delle aree abitate. Un incendio divampato qui nel 2023 è arrivato a danneggiare la quattrocentesca chiesa di Santa Maria di Gesù.

La situazione critica non ha risparmiato la provincia. A Partinico il fuoco ha divorato porzioni di territorio in contrada Bosco Falconeria e nei pressi del Lago Poma. Momenti di apprensione anche a San Giuseppe Jato, dove un fronte di fuoco si è sviluppato a breve distanza dal parco della memoria dedicato a Giuseppe Di Matteo.

L’elenco degli interventi notturni dei soccorritori comprende inoltre Bagheria, in contrada Santa Caterina, e Carini, dove le fiamme hanno interessato via Cangialosi. Situazioni di emergenza simili si sono registrate ad Altavilla Milicia, in via Piano Sperone, e a Monreale, precisamente in via Esterna Strazzasite.