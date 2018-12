L'associazione Io Mi Rifiuto accanto ai cittadini

Notte di interventi dei vigili del fuoco a Palermo per spegnere i roghi della spazzatura non raccolta da giorni. Diversi gli interventi nella zona di viale Michelangelo, ma anche a Falsomiele in via dell’Airone, a Bonagia in via del Levriere, a Brancaccio in via Antonio Callea. Altri roghi a Cruillas e al Villaggio Santa Rosalia, dove le squadre del 115 sono intervenute più volte.

L’associazione “Io mi rifiuto” sta raccogliendo decine di richieste da parte di cittadini che chiedono la restituzione in parte della Tari e della Tasi alla luce dei continui disservizi nella raccolta dei rifiuti di spazzatura che in questi giorni di festa ha lasciato la città sporca in numerosi quartieri.

“Abbiamo ricevuto decine e decine di segnalazioni del mancato intervento di raccolta della Rap in questi giorni di festa – dicono dall’associazione presieduta dall’avvocato Ignazio De Luca – i cittadini non ne possono più di assistere alla stasi ed inefficienza dell’amministrazione malgrado le numerose, analitiche, oltre che precise, segnalazioni dei numerosissimi siti sparsi sul territorio oggetto di discarica e non affatto monitorati e controllati dalla stessa polizia municipale.

Molti contribuenti hanno chiesto la nostra collaborazione professionale per richiedere nelle vie giurisdizionali il rimborso parziale della Tari e della Tasi e sono in corso numerose iniziative in tal senso”.