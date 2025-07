Per tutta la notte e ancora in queste ore non è stato ancora spento l’incendio di vegetazione attorno al lago Poma di Partinico. Le fiamme sono divampate ieri nel tardo pomeriggio e ancora il rogo è vivo e si sta fronteggiando con non poche difficoltà.

I vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Al momento a parte il danno alla vegetazione non ci sono pericoli per le abitazioni. Quella appena trascorsa è stata una lunga notte di incendi in provincia di Palermo.

Fiamme molto alte sono divampato a Marineo a Belmonte Mezzagno tra le vie Toscana e Montagnoli, ad Altofonte in via Ferrovia Est e a Pioppo, frazione di Monreale, vicino la scuola. Altri incendi si sono registrati a Roccapalumba e Contessa Entellina. Per oggi la protezione civile ha lanciato un bollettino di allerta rossa per le province di Palermo e Trapani, arancione per il resto dell’Isola.