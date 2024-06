Nuova notte di incendi rifiuti a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere cumuli di spazzatura dati alle fiamme in via Messina Marine, in via Einaudi, in via Cassarà, in via Comiso, in via Pensabene e via Gino Zappa.

Le squadre antincendio hanno spento anche alcuni roghi di macchia mediterranea in territorio di Collesano, tra Buonfornello e Scillato e a Trabia in contrada Rocca Rossa.