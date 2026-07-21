“Quella appena trascorsa è stata una notte terribile. E prevediamo che anche oggi sia difficile visto che al momento le fiamme sono sì circoscritte, ma nel pomeriggio come successo negli ultimi giorni possano divampare di nuovo per le altissime temperature che hanno sfiorato i 50 gradi. Stiamo facendo la conta dei danni e il nostro territorio ne ha subiti tanti.

Aziende andate in fumo, case, vegetazione. L’incendio è partito dalla centrale idroelettrica che si trova nel nostro territorio. Abbiamo sentito l’esplosione dei trasformatori e il rogo partito subito dopo”.

Vitale Gattuso, sindaco di Castronovo di Sicilia, ha trascorso la notte in mezzo ai suoi concittadini. Molti di loro hanno dovuto evacuare le abitazioni. Le fiamme dal costone roccioso sono arrivate fin dentro al paese. L’aria per ore è stata irrespirabile. In tanti hanno avuto bisogno di assistenza. In diverse zona del paese è mancata anche l’energia elettrica rendendo la situazione ancora più grave.

“Stiamo facendo la conta dei danni e sono ingenti. Quello che mi preme dire che in queste ore l’attenzione in questo territorio deve essere massima. Oggi pomeriggio il rischio che possa succedere quando abbiamo visto ieri è elevatissimo – dice il sindaco – Ringrazio i miei concittadini e le istituzioni a tutti i livelli che ci sono state vicino. Purtroppo ancora non è finita”.