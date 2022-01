E’ stata una lunga notte difficile nei pronto soccorso palermitani. Al Cervello ancora ambulanze in coda in attesa di ricoverare i pazienti.

La tensostruttura da sola con una decina di posti letto non basta, al momento, a far fronte ai ricoverati. Solo la scorsa notte circa 30 accessi, diversi dirottati all’ospedale di Partinico.

Molti sono arrivati direttamente trasportati dal personale del 118. Altri sono arrivati dai pronto soccorso della città una volta che il tampone d’ingresso è risultato positivo. In questo caso, come prevede il protocollo, l’area di emergenza viene chiusa per la sanificazione.