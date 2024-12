Via libera alla stabilizzazione degli Asu, ai fondi aggiuntivi per i Comuni, ai soldi per il, salvataggio dell’Ars, a fondo unico per il turismo anche se dotato di risorse considerate insufficienti. La legge di stabilità siciliana si avvia vero l’approvazione nella giornata di oggi, mancano, ormai, alcuni dettagli tecnici sulla ammissibilità di alcune norme nel maxi emendamento e poi l’allineamento fra bilancio e finanziaria. Due passaggi fondamentali senza i quali non si può procedere con il voto finale. Ma l’esercizio provvisorio è scongiurato, a meno di improbabili liti dell’ultima ora.

Il vertice e la riscrittura del maxi emendamento

L’accordo si è trovato nel tardo pomeriggio di ieri dopo jun vertice fra Galvagno, Schifani e Dagnino ma per farlo reggere è stato necessario riscrivere oltre metà del maxi emendamento in aula

“Accordo raggiunto per la votazione finale sulla legge di Stabilità regionale. Il lavoro certosino, durato tutta la giornata, ha portato ad un’adesione formale tra maggioranza e opposizione, rispetto al varo della finanziaria. Sono stati superati due ostacoli relativi agli articoli 6 e 10, riguardo alle assegnazioni ai Comuni e alla stabilizzazione degli Asu dei Beni culturali. Infine il governo ha recepito le varie proposte del Parlamento in un unico maxi emendamento che ci apprestiamo a votare. Come promesso ai siciliani, il bilancio e la legge di stabilità vengono esitate entro la fine dell’anno” racconta il capogruppo leghista Salvo Geraci.

L’Aula ha approvato la stabilizzazione del personale ASU dei Beni Culturali. L’iniziativa legislativa consente la stabilizzazione a 36 ore presso la SAS. Il personale resterà assegnato al dipartimento regionale dei Beni Culturali presso cui è già a disposizione, e in servizio nei siti e gli uffici in cui è occupato oggi. Soddisfatto il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia, che è speso molto per raggiungere l’importante obiettivo: “Ringrazio il presidente della Regione Renato Schifani per avere sostenuto questa norma. Abbiamo lavorato con il Governo per trovare una soluzione che consentisse di raggiungere la stabilizzazione a 36 ore. Era un atto doveroso verso questo personale precario che da tanti anni è al servizio dei nostri siti culturali e archeologici, consentendone l’apertura e la fruizione. I lavoratori resteranno assegnati al dipartimento regionale dei Beni Culturali presso cui sono già lavorano e in servizio nei siti e gli uffici in cui sono occupati”.

Una stabilizzazione bipartisan

Soddisfazione anche all’opposizione “Il Governo Regionale ha riscritto la norma che prevedeva l’assunzione a 30 ore settimanali dei 258 Asu che operano nell’ambito dei Beni Culturali per farli assorbire presso la società partecipata SAS (Servizi Ausiliari Sicilia), aumentando il monte ore a full-time, come avevamo richiesto.

Come MoVimento 5 Stelle ci possiamo ritenere soddisfatti visto che, da anni, ci battiamo per il futuro e la dignità di questi lavoratori che, adesso, saranno stabilizzati nella SAS. Una soluzione di compromesso, perché avevamo chiesto la loro assunzione direttamente presso la Regione Siciliana a 36 ore settimanali, ma l’Esecutivo ha accolto parzialmente la nostra richiesta, facendoli assorbire nella società partecipata” commenta il Capogruppo all’Ars del MoVimento 5 Stelle, Antonio De Luca.

Le perplessità

“Sulla formulazione originariamente inserita nella Manovra, avevamo avanzato forti critiche nei confronti del Governo sin dai lavori in Commissione Bilancio, evidenziando che, già nella legge regionale 1/2024, si prevedeva la loro stabilizzazione nell’ambito dei Beni Culturali, ma questo non era incredibilmente accaduto. Per questo in Aula avevamo chiesto la soppressione di questo articolo e, dopo una serie di interlocuzioni con il Presidente Schifani, si è trovata una soluzione intermedia per tutelare il più possibile questi lavoratori”.

Il rischio impugnativa

“Infine, ho chiesto al Presidente Schifani – conclude De Luca – ove il Governo nazionale dovesse impugnare questo articolo, di procedere secondo l’impianto approvato con la legge 1 del 2024 che prevede la stabilizzazione degli Asu in seno alle Regione Siciliana a 30 ore settimanali”, conclude il parlamentare pentastellato.

Soldi per i comuni

Arriva, poi, sempre nell’ambito del maxiemendamento alla finanziaria regionale, una grandissima boccata d’ossigeno per i Comuni siciliani in dissesto.

“Grazie ad una nostra proposta – afferma il deputato M5S Nuccio Di Paola – l’iniziale stanziamento di 1,2 milioni previsto per questi enti è stato portato a dieci milioni. Si tratta di una cifra che permetterà loro di cominciare a pianificare l’operazione di rientro dal dissesto e tirare un grossissimo sospiro di sollievo”.