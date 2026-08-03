Momenti di paura la scorsa sera al cinema King in via Ausonia a Palermo dove è stato necessario evacuare le sale e sospendere le proiezioni.

Aria irrespirabile e attacchi di tosse

Per cause in corso di accertamento l’aria all’interno di una delle sale è diventata improvvisamente irrespirabile. dalle prime notizie sembra che si sia trattato della sala dove era in corso la proiezione del film Spiderman.

Improvvisamente gli spettatori hanno iniziato a tossire e ad abbandonare la sala per uscire fuori a prendere aria e sottrarsi agli attacchi di tosse.

Un vigile del fuoco ha fatto scattare l’allarme

E’ stato un vigile del fuoco, presente nella sala, a fare scattare l’allarme. Le proiezioni sono state sospese e gli spettatori hanno lasciato le sale accompagnati verso l’esterno in modo ordinato nonostante la paura.

Sul posato sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Non è chiaro se ci siano feriti o persone che hanno riportato una qualche forma di intossicazione respiratoria.

Per tutta la notte si sono svolti accertamenti da parte dei vigili del fuoco con i tecnici del nucleo Nbcr tesi a comprendere cosa sia accaduto e la natura di ciò che ha invaso l’aria rendendola irrespirabile.