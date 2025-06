Un grave incidente si è verificato nelle prime ore della notte a Palermo, intorno alle 3, lungo via San Lorenzo. Un autobus dell’Amat, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un albero per poi impattare violentemente contro un palo in cemento.



















Due persone rimaste ferite e trasportate al Civico

A bordo dell’autobus vi erano alcune persone, tra cui il conducente. Due di loro sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Civico per le cure del caso: le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono sotto osservazione.

L’urto è stato molto forte e ha causato ingenti danni al mezzo, rimasto inclinato su un lato, tanto da rendere necessario l’intervento di una gru dei vigili del fuoco per rimuoverlo e liberare la carreggiata. Il traffico nella zona è rimasto interrotto per diverse ore, fino al completo ripristino della viabilità.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento non si escludono ipotesi: si sta valutando la possibilità di un guasto tecnico, così come quella di un eventuale malore da parte dell’autista.

Altri incidenti a Palermo

Scontro tra un’auto della guardia di finanza e una Fiat Punto all’angolo tra vila Libertà e viale Lazio. L’impatto è stato violento ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente della Fiat Punto dall’auto. Tre sono stati i feriti: due finanzieri e l’automobilista portati al pronto soccorso di Villa Sofia. Sempre nella notte un secondo incidente tra due auto in Via Costantino Nigra. Anche qui tre feriti nello scontro tra una Citroen e un’Audi. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Nello scontro sono state danneggiate alcune moto parcheggiate.