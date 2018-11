Salvato un disabile in via Porta di Castro

Era atteso attorno alle 17, ma il nubifragio su Palermo è arrivato. La pioggia intesa come sempre sta creando i noti disagi soprattutto nelle stesse zone.

Decine le telefonate già giunte ai vigili del fuoco. Ci sono già auto bloccate lungo viale Regione Siciliana.

Nei pressi Trionfante le corsie di viale Regione Siciliana sono allagate. L’acqua arriva ai guard rail.

Strade allagate a Palermo a causa dell’intensa pioggia che si è abbattuta questa sera nel capoluogo. In viale Regione Siciliana sono allagati alcuni sottopassi e nei pressi di Corso Calatafimi.

Diverse auto sono bloccate. Automobilisti con l’acqua che arriva nei finestrini in Corso Re Ruggero. Il traffico è bloccato in piazza Indipendenza. Allagamenti in via Messina Marine e nella zona di via Imera.

Gli agenti di polizia hanno salvato un disabile bloccato in casa in via Porta di Castro a Palermo. La strada nel centro storico si è trasformata in un fiume in piena.

Un’altra anziana che non riusciva ad uscire dall’abitazione allagata in via Matteo Bonello è stata salvata dai poliziotti. Interventi dei vigili del fuoco all’ospedale Buccheri La Ferla dove si è allagato il pronto soccorso.

La prefettura sta seguendo con attenzione l’evoluzione del temporale.

Al momento gira su Whatsapp un falso messaggio della protezione civile che lancia l’allarme per una possibile tromba d’aria che dovrebbe investire la città.

Una notizia che viene seccamente smentita dalla stessa protezione civile.