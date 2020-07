“Presenteremo un disegno di legge all’Ars, per il quale chiederemo una procedura d’urgenza, che contiene misure di risarcimento per i cittadini e le attività produttive che hanno subito danni in occasione dell’eccezionale evento meteorologico che ha investito Palermo il 15 luglio”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all’Ars.

Il gruppo Pd all’Ars ha anche predisposto una interrogazione parlamentare per chiedere se da parte della Protezione Civile regionale siano state messe in atto tutte le procedure di allerta in relazione al nubifragio che ha colpito Palermo. “Chiediamo anche di sapere – aggiunge Lupo – quali misure il governo abbia adottato sul territorio regionale per contrastare il dissesto idrogeologico”.



Intanto dalla maggioranza regionale arriva una bordata in risposta alle accuse mosse dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando sulle competenze espropriate proprio al Comune. A firmarla è la capogruppo di Fratelli d’Italia Elvia Amata “Che il principale asse viario della città di Palermo sia a rischio allagamento in occasione di precipitazioni, lo sanno bene i palermitani, ma altrettanto lo sa Orlando, che è primo cittadino dal lontano 1985. Per questo la sua amministrazione avrebbe dovuto da anni porvi particolare attenzione, ma non l’ha fatto. Cercare di scaricare oggi le responsabilità sulla giunta Crocetta, il governo del non fare, è facile ma non serve a nulla” sostiene la deputata

“Interessano poco in questo momento le responsabilità giudiziarie – ha aggiunto Amata – sarà eventualmente la magistratura ad accertarle, questo è il tempo delle responsabilità politiche, che sono chiarissime. Ma occorre anche operare perché tragedie del genere non possano più verificarsi, nell’interesse dei cittadini palermitani. La giunta Musumeci ha da subito posto particolare attenzione al rischio idrogeologico, considerandolo una delle direttrici principali della propria azione di governo. Sono certa – ha concluso – che l’assessore regionale al Territorio Cordaro agirà subito, per quelle che sono le competenze della Regione, circa gli eventuali interventi strutturali che saranno necessari”.

Continua a leggere: