Le ricerche degli agenti della polizia municipale

Ancora una volta un cane ha aggredito e morso una donna per strada a Bagheria. E’ successo questa mattina in corso Baldassare Scaduto.

La donna stava percorrendo la strada quando è stata aggredita da un pit bull, apparentemente senza padrone nonostante avesse il collare.

La vittima ha cercato di difendersi, ma il cane le ha quasi staccato un dito della mano. La donna è stata soccorsa da altri passanti che sono riusciti a staccare il cane e farlo fuggire via. La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Bagheria. Qui è stata medicata e poi accompagnata all’ospedale Civico per essere sottoposta ad un intervento in chirurgia plastica.

Non si sa se la donna perderà il dito o i medici riusciranno ad riattaccarlo.

Indagini sono in corso della polizia e dei vigili urbani per rintracciare il cane e l’eventuale padrone se dovesse essere trovato il microchip. L’animale è stato visto per strada in diversi punti di Bagheria.

Non è la prima volta che cani aggrediscono in modo violento nella zona del bagherese. In passato sono stati aggrediti bambini,