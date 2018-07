Un bambino di sei anni è stato morso da un cane randagio nel lungomare di Porticello a Santa Flavia (Pa). Il piccolo stava giocando quando l’animale, un grosso cane di colore nero, lo ha ferito alla testa, al volto e alle gambe.

E’ stato trasportato all’ospedale dei Bambini di Palermo dove i medici lo stanno medicando.

Indaga la polizia.

E’ il secondo caso in pochi giorni nella zona. Due giorni fa una bambina di due anni è stata morsa al volto in via Impastato a Bagheria (Pa) tra un condominio residenziale e la scuola Puglisi,

L’animale aggressivo era già stato segnalato dai residenti. Un cane bianco e nero con un balzo è riuscito ad entrare nel balcone a piano terra dell’abitazione e ha ferito la piccola. Subito sono intervenuti i familiari richiamati dalle urla della piccola vittima.

La bimba è stata trasportata al pronto soccorso di Bagheria, dove dopo le prime medicazioni è stata accompagnata all’ospedale dei Bambini a Palermo.

Sono stati necessari 19 punti di sutura per ricucire la ferita provocata dal cane. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno raccolto le testimonianze dei genitori e di alcuni testimoni.

Il cane ancora ieri sera è in libertà, è stato anche segnalato alla Polizia Municipale e alle autorità sanitarie.

Già in passato un altro episodio simile, ma di minore entità, aveva visto protagonista lo stesso cane, un randagio meticcio che staziona in Contrada Monaco.