Nuova notte di guerriglia al Cep di Palermo. Una nuova trappola per i vigili del fuoco. Le squadre antincendio sono intervenute per spegnere le fiamme appiccate a una ventina di cassonetti sempre nella zona di piazza Cellini e via Filippo Paladini.

Nonostante la presenza delle forze dell’ordine che li scortavano contro i pompieri sono stati lanciati decine di sassi. Alcuni hanno raggiunto i mezzi danneggiandoli. Pietre sono state scagliate contro il parabrezza di uno del pick-up. Schegge di vetro sono finite all’interno dove erano seduti i vigili del fuoco. Solo per miracolo non ci sono stati feriti.

In queste ultime settimane è l’ennesima aggressione alle squadre di soccorso. Dopo i furti e gli scontri delle scorse settimane i vigili del fuoco sono stati scortati dagli agenti della polizia e dai carabinieri.

Nonostante la presenza della polizia l’intervento è stato ostacolato da una ventina di giovani a bordo di scooter elettrici. All’ingresso della strada sono stati ammassati altri cassonetti e rifiuti ed è stata creata una barricata per bloccare l’arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri sono stati circondanti e insultati mentre spegnevano le fiamme. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione.