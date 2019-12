Ancora una nuova aggressione in centro a Palermo. Due ventenni, un ragazzo e una ragazza, senza un apparente motivo sono stati presi al calci e pugni in via Roma nei pressi dei Lattarini

Attorno alle 4,30 tre giovani coetanei hanno prima bloccato le vittime, poi li hanno presi a calci e pugni per derubarli: il pronto intervento di un cittadino ha però evitato il peggio. Uno degli aggressori è stato pure bloccato, gli altri nel frattempo sono scappati.

D. P., queste le iniziali del cittadino di 20 anni che ha interrotto l’azione del branco, ha subito chiesto l’intervento della polizia. “Quando ho visto cosa stava accadendo – racconta – sono sceso subito dalla macchina. I ragazzi erano a terra, entrambi con vari lividi sul corpo.

Sono riuscito a fermare uno degli aggressori, che ha provato a reagire contro di me. Sono però riuscito a immobilizzarlo, poi l’ho consegnato agli agenti”.

“La sicurezza di notte è un problema serio – conclude -. Casi del genere non dovrebbero succedere più”.