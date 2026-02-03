Un secondo stabilimento industriale destinato alla produzione clandestina di sigarette è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura Europea (Eppo) di Palermo.

L’intervento, condotto dai finanzieri del comando provinciale di Palermo con il supporto del comando provinciale di Padova, ha portato al sequestro di 5,5 tonnellate di sigarette e 16 tonnellate di tabacco lavorato.

Lo stabilimento, individuato nel comune di Vigonza (Padova), era dotato di macchinari e attrezzature per una linea di produzione in grado di fabbricare circa due milioni di sigarette al giorno. Il valore dell’impianto è stato stimato in oltre un milione di euro.

L’opificio si estendeva su un’area complessiva di circa 5 mila metri quadrati. Sono stati inoltre sequestrati 14 bancali di materiali per il confezionamento di pacchetti recanti i loghi di noti marchi di sigarette, nonché un autocarro utilizzato per il trasporto della merce.

Al momento dell’accesso sono stati individuati tre soggetti di nazionalità moldava, denunciati per i reati di detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e contraffazione di marchi.