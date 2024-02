Nuova partnership di Extravaganze con Radio Italia anni 60. In occasione di questo evento sarà presentato il nostro nuovo concept, Extraitalia90, un viaggio emozionante attraverso i grandi successi italiani e internazionali degli anni ’90. Sarà un’esperienza indimenticabile di musica, ballo e intrattenimento con i deejay Mauriziotto, Scancarello, Silvio Randazzo e Matteo La Rosa.

La serata vedrà la partecipazione speciale di Paoletta da Radio Italia, con Cristian Vinci alle percussioni e la presenza di Beppe Palmigiano di Radio Italia Anni 60

Quando e dove?

L’evento si terrà sabato 17 febbraio, con inizio alle 22.30, all’Hype Club, Viale Strasburgo 195, Palermo. “Un ringraziamento speciale ai nostri collaboratori: Siciliamando Viaggi, situato in via Autonomia Siciliana 116, Pixel Adv e Celestino Eventi”, dicono dalla radio.

Radio Action

Radio Action S.r.l. di proprietà degli editori Gabriele Noto e Beppe Palmigiano, portano in Fm Radio Italia anni 60, la radio che ti fa cantare la musica più bella degli anni 60 ad oggi. L’emittente radiofonica prenderà il posto di Radio Action, che continuerà a trasmettere in streaming sul sito radioaction.it, in mobilità su smartphone e tablet scaricando l’app gratuita Radio Action Palermo e presto anche in Digital radio.

“Vogliamo far cantare tutti e trasmettere un grande momento di leggerezza – dichiara Beppe Palmigiano – il claim della Radio Italia anni ’60 è quello di far cantare dagli anni ’60 fino ad oggi”.

Il ritorno di Radio Italia anni ’60

Radio Italia anni ’60 è una franchising radiofonico che rappresenta uno stile di vita e un’epoca che racchiude gli ultimi cinquant’anni di storia, di costume, tradizioni, colori e musica. La programmazione spazierà dalla grande musica italiana dei primi Festival di Sanremo, ai cantautori degli anni ’70, agli straordinari interpreti degli anni ’80 fino ai gruppi di successo e alle tendenze degli ani ’90 ad oggi.

Un viaggio musicale che coinvolgerà gli ascoltatori con brani legati ai ricordi e non solo alle classifiche. Oltre alla musica, l’emittente offrirà programmi parlati, rubriche, eventi live e tutte le news in diretta dall’Italia e dal mondo, ogni ora dalle 07:00 alle 20:00.