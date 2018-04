Indaga la polizia

Ancora una rapina all’ufficio postale in via Gaspare Palermo nel capoluogo siciliano. Davanti a numerosi clienti in coda per pagare i bollettini o prelevare i soldi dal conto un giovane è entrato nella filiale delle poste e con un salto ha scavalcato il bancone.

Ha detto di essere armato di coltello e si è fatto consegnare i soldi presenti nelle casse.

Dopo aver svuotato i cassetti e uscito facendo perdere le tracce. Il colpo è rimasto immortalato nelle telecamere dell’ufficio postale.

Il giovane palermitano di circa 20 anni era travisato con una sciarpa e un cappellino con visiera. Ha agito a mani nude e quindi sono intervenuti gli agenti della scientifica per eseguire i rilievi e trovare tracce utili per risalire al rapinatore.

Non è la prima volta che mettono a segno un colpo in questa agenzia. L’ultima rapina sempre con le stesse modalità aveva fruttato mille euro.