Nuova spaccata a Palermo ai danni di un commerciante. I ladri hanno forzato la saracinesca di un negozio di sigarette elettroniche in via Filippo Cordova. ma sono andati via senza bottino.

Due giovani sono arrivati in sella ad una bicicletta elettrica e hanno forzato la saracinesca. Il transito di una macchina potrebbe averli spaventati e sono fuggiti prima di fare irruzione nel locale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Non è esclusa che l’arrivo o la fuga dei due ladri sia stata filmata dalla telecamera di sorveglianza di un’altra attività commerciale. Non è l’unico furto tentato o consumato su cui si indaga.