Nuove spaccate in un’area di servizio Q8 e in un supermercato Conad. Sono stati messi a segno la scorsa notte a nel bar di un’area di servizio, a Campofelice di Roccella, e in un supermercato Conad Giaconia a Cefalù.

In entrambi i casi i ladri sono riusciti ad entrare e provocare danni agli esercizi commerciali. Nel bar di Campofelice sulla statale i ladri avevano portato via decine di stecche di sigarette che poi sono state abbandonate in campagna dopo che i vigilanti della Mondialpol avevano lanciato l’allarme. I malviventi erano braccati dai carabinieri e si sono disfatti della refurtiva per evitare l’arresto.

Al supermercato Conad Giaconia in contrada Gallizza i ladri una volta dentro con la smerigliatrice stavano cercando di aprire la cassaforte. Anche in questo caso l’arrivo dei carabinieri li hanno messi in fuga. I carabinieri stanno indagando per risalire agli autori del colpi e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.