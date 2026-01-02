Nuovi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la chiesa di San Filippo Neri allo Zen a Palermo. Questa volta i proiettili sono arrivati dentro l’edificio.







Diversi proiettili si sono conficcati nel muro e hanno danneggiato il quadro elettrico. Gli agenti della scientifica stanno effettuando un sopralluogo.

A fine dicembre un petardo e colpi di arma da fuoco erano stati esplosi contro l’ingresso secondario della chiesa del quartiere Zen, in via Fausto Coppi. Allora erano stati trovati diversi bossoli per terra. I proiettili hanno raggiunto l’interno della chiesa, dove fortunatamente non c’era nessuno.