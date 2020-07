Nuovi problemi per il sindaco Orlando, si dimette l’assessore D’Agostino

16/07/2020

Dopo l’assessore alla cultura lascia anche quello ai cimiteri e al bilancio. La giunta Orlando perde il secondo assessore nel giro di pochi giorni. Oggi infatti ha presentato le dimissioni Roberto D’Agostino, indicato l’anno scorso dal Pd e fino a oggi in quota Italia Viva, titolare delle deleghe del Bilancio, del Patrimonio ma soprattutto dei Servizi cimiteriali. E proprio l’emergenza ai Rotoli sarebbe stata il motivo di rottura fra il Professore e l’ingegnere che, dopo le dichiarazioni di questi giorni del primo cittadino, ha così deciso di lasciare. Adesso le deleghe vanno al sindaco che sarà chiamato, nei prossimi giorni, a indicare un nuovo assessore. “Prendo atto che l’assessore D’agostino, cui avevo chiesto una verifica quotidiana sul piano di uscita dall’emergenza del cimitero, non ha ritenuto di poter raggiungere i risultati che lui stesso si era prefisso ed aveva annunciato. Terrò per il momento per me le relative deleghe”. Lo dichiara Leoluca Orlando.

