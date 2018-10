Nuovo blitz nel mercato storico di Ballarò a caccia dei pusher che hanno il controllo dello spaccio. Nonostante le diverse operazione dei mesi scorsi e i continui arresti di carabinieri e polizia la piazza del mercato resta controllata dai pusher.

Ieri l’ennesimo blitz della polizia, stavolta con tanto di elicottero che ha seguito e filmato la base dello spaccio.

Quattro sospetti sono stati bloccati e portato negli uffici della squadra mobile. Indagini sono in corso per accertare la presenza di stupefacente nelle abitazioni dei fermati o in qualche magazzino a loro disposizione.

A Ballarò in questi mesi sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga di ogni tipo dalla cocaina, al crack all’hashish e marijuana.