Nuovo colpo della banda spacca vetrine la scorsa notte a Palermo. I ladri con una grossa pietra hanno sfondato il bar tabacchi del distributore Q8 via Rosario Nicoletti. Sono stati portati via soldi in cassa, gratta e vinci e sigarette.

Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Gli agenti delle volanti con la scientifica sono intervenuti chiamati dal titolare per acquisire le immagini e cercare tracce utili per risalire agli autori del colpo.

Il furto in albergo all’Nh, 3 arresti

La polizia di Stato ha arrestato tre uomini che erano riusciti ad introdursi nel magazzino dell’hotel Nh al foro Italico a Palermo e hanno rubato diverse bottiglie di liquore.

Gli agenti hanno sorpreso un uomo di 49 anni e due di 33 anni mente stavano uscendo dall’hotel con in mano diverse buste piene di whisky e champagne. I tre sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Durante le fasi dell’arresto i poliziotti attraverso il sistema di videosorveglianza hanno notato un quarto uomo che stava entrando dentro al magazzino dello stesso hotel.

Anche lui è stato bloccato e denunciato. Aveva addosso arnesi da scasso. Una quinta persona di 35 anni è stata denunciata in viale Lazio mentre tentava di scassinare una cartoleria. I poliziotti hanno notato che c’era uno che dava calci alla vetrina. Non appena li ha visti è scappato e gli agenti hanno raggiunto a casa. L’auto aveva il motore ancora caldo e l’hanno denunciato per tentato furto

Spacca vetrina e furto in bar, arrestato uomo già ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Palermo Oreto del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un palermitano, 48enne, già ai domiciliari, con l’accusa di furto aggravato ed evasione.

L’uomo avrebbe forzato la porta d’ingresso del locale Bahr in piazza Giulio Cesare, nei pressi della stazione centrale, rubando alcolici e il denaro presente in cassa. I militari hanno bloccato il ladro che avrebbe tentato invano di nascondersi sotto un banco in acciaio nella cucina della caffetteria.

Nel corso della perquisizione è stata ritrovata la refurtiva, restituita al proprietario del bar, e una dose di crack per la quale l’arrestato è stato segnalato alla prefettura di Palermo come assuntore di sostanze stupefacenti. Il gip ha convalidato l’arresto. L’uomo è tornato ai domiciliari.

Ennesimo tentato furto al grand hotel delle terme, ladro messo in fuga

Ladro ancora in azione al grand hotel delle terme di Termini Imerese, storica struttura di proprietà del Comune del Palermitano. Questa volta però nono sono riusciti a rubare nulla. E’ scattato immediatamente il sistema di allarme che ha anche fotografato gli autori del raid. Sono in corso indagini del commissariato cittadino di polizia. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, riportati dal Giornale di Sicilia, il malintenzionato sarebbe penetrato da una porta laterale. Una volta dentro però sarebbe stato messo in fuga dall’arrivo degli agenti della polizia privata della Mondiapol.

E’ probabile che il ladro (uno ne sarebbe stato ripreso dalla videsorveglianza, ndr) avrebbe tentato di rubare dall’hotel del rame o varie tubazioni e accessori. Così come oltretutto accaduto in passato. Questo splendido edificio è attualmente chiuso da 8 anni, e finanche oggetto di un lungo contenzioso tra la proprietà e l’ultimo gestore.

