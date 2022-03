Indagini della polizia

Entra nei negozi si guarda in giro e mentre i titolari e commessi sono impegnati con i clienti porta via i cellulari. Sembra proprio che i colpi in serie siano messi in atto dalla stessa persona.

Una donna di circa 35 anni, capelli rossi e naso pronunciato. La giovane ha un tatuaggio sulla mano destra. La donna si finge cliente e poi senza preoccuparsi dei sistemi di video sorveglianza afferra il cellulare ed esce come se nulla fosse.

I colpi sono stati diversi soprattutto nei pub. L’ultimo colpo è stato denunciato dal negozio di abbigliamento “La signorile” di via Oreto.

La proprietaria ha presentato denuncia al commissariato di polizia Oreto-stazione dopo aver visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso. A metà gennaio altri imprenditori e negozianti avevano denunciato altri i furti compiuti con le stesse modalità.

I precedenti colpi della donna

Seguendo sempre lo stesso copione sarebbe riuscita in poche settimane a rubare smartphone e portafogli in locali o negozi del centro. D’altronde le immagini della videosorveglianza parlano chiaro e mostrano sempre una donna di 30-35 anni, capelli rossi, con il naso pronunciato, segni particolari: un tatuaggio sulla mano destra.

I colpi sono stati messi a segno alla caffetteria Vera coffice break di via Generale Magliocco dove è sparito un iPhone. Aveva colpito anche un negozio di mangimi e accessori per animali.

Le denunce dei commercianti anche su Facebook

L’ultimo furto in ordine cronologico sarebbe quello avvenuto nella pasticceria di Giovanni Cappello, che ha pubblicato un video sul proprio profilo Facebook chiedendo la massima condivisione per rintracciare la responsabile.

“Ecco questa è la ladra che oggi ha rubato il mio cellulare”, commentava martedì sopra le immagini esternando tutta la sua rabbia. La videosorveglianza ha immortalato la scena della ragazza che si ferma in piedi tra il bancone e la cassa, poggia uno zainetto per terra, lo riprende ma le cade. Lo recupera, apre la cerniera, allunga la mano verso la cassa e prende il cellulare.

Stesso copione il 7 novembre, da Funnaco PizzaLab, in via Pantelleria. “Mi ha rubato un iPhone aziendale – racconta Umberto Giglio, titolare dell’attività ed ex consigliere di circoscrizione – e un tablet aziendale che utilizziamo per la gestione delle comande. Ho sporto denuncia la sera stessa”. Nel corso dei giorni, furto dopo furto, i commercianti e i proprietari dei locali della zona si sono confrontati nelle chat di gruppo su Whatsapp e hanno scoperto che forse dietro i vari furti registrati c’era sempre la stessa mano.

“A me ha colpito anni fa. Da due mesi raccogliamo immagini – racconta Giuseppe Silvestri, titolare del Cantavespri – di una ladra che ruba indisturbata. Pare sia una ragazza che vive nel centro storico. Ormai è conosciuta, le forze dell’ordine sapranno chi è. Come mai continua a girare liberamente?”.