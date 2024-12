E' Caterina Saccomanno

Il Comune di Isola delle Femmine ha un nuovo comandante della polizia municipale. E’ stata nominata Caterina Saccomanno. Il nuovo comandante arriva a Isola delle Femmine grazie alla formula del cosiddetto “scavalco condiviso” grazie alla collaborazione col Comune di Palermo.

Il nuovo commissario dei vigili urbani, appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, arriva a Isola delle Femmine dopo una lunga esperienza nel Comune di Palermo, dove si è distinta per spiccate capacità in ambito di tutela ambientale, politiche di sicurezza e difesa personale.

Nel 1997, ha ricevuto un encomio del Sindaco di Palermo, per aver assicurato il responsabile di un tentato omicidio alla giustizia. “Ringrazio il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – dice il sindaco di Isola Orazio Nevoloso – per la disponibilità e do il benvenuto al comandante Saccomanno alla quale auguro buon lavoro”