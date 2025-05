Dal Comune di Catania all’Ars. L’assessore comunale alla Polizia municipale e alla Protezione civile di Catania, approda al Parlamento regionale siciliano. La Commissione verifica poteri dell’Ars, come ampiamente anticipato a metà febbraio da BlogSicilia, ha dato il via libera, nel pomeriggio di ieri, all’insediamento dell’esponente MpA che prende il posto di Giuseppe Castiglione, sospeso dall’incarico per effetto dell’arresto ed in applicazione della legge Severino. Castiglione, però, non si è dimesso dunque la nomina di Porto è “in surroga”. Ciò vuol dire che se l’impedimento giudiziario di Castiglione venisse meno rientrerebbe nei poteri riprendendosi il posto.

Per Castiglione è scattata solo la sospensione ma non è stata deliberata la decadenza. Porto, di conseguenza, subentra inquanto primo dei non eletti nella medesima lista, quella del Movimento per L’Autonomia ma solo dopo deputato in surroga anche se i tempi dell’inchiesta sono tali da rendere difficile un ritorno in sella del deputato sospeso entro la fine della legislatura

Le dimissioni da assessore per poter prendere il seggio all’Ars

Porto si è dovuto dimettere da assessore comunale a Catania per poter assumere l’incarico e prendere possesso del seggio all’Ars.

Il sindaco Enrico Trantino e la giunta comunale hanno rivolto i loro auguri ad Alessandro Porto, assessore uscente dopo che ha rassegnato le dimissioni per assumere l’incarico di deputato all’Assemblea Regionale Siciliana.

Gli auguri del sindaco Trantino

“Siamo certi – hanno dichiarato – che Alessandro Porto saprà svolgere con impegno e rigore anche il ruolo di parlamentare regionale. Abbiamo avuto modo di apprezzare quotidianamente il suo spirito costruttivo e il leale attaccamento alle istituzioni in quello di assessore, con deleghe in diversi ambiti dell’Amministrazione comunale di Catania, sempre nell’interesse del Comune e della Città. Siamo convinti che continuerà a operare con lo stesso slancio a Palermo, nell’interesse della Regione e dei cittadini siciliani, coniugando la passione civica con la lunga esperienza maturata come amministratore locale. A lui vanno i nostri più sentiti auguri di buon lavoro”.