Nuovo furto in un mese in un locale del centro storico di Palermo in via Roma. Ladri ancora in azione nella notte, il locale è stato nuovamente vittima dei malviventi che hanno forzato la porta d’ingresso dell’attività commerciale e portato via il registratore di cassa.

Tuttavia, all’interno non vi erano soldi ed i ladri sono rimasti a mani vuote. Il nuovo assalto si riduce al danno ingente per le tasche dei titolari del locale, costretti quasi mensilmente a esborsi considerevoli per poter rimettere in sesto le vetrine e le porte delle proprie attività.

Oggi i lavori di ripristino dell’ingresso del locale. Il titolare lancia un appello e chiede l’intervento delle istituzioni ed un maggior controllo del territorio.

Furto in chiesa a Palermo, rubata la cassetta dell’offertorio a Sant’Espedito

Furto in chiesa a Palermo. Un uomo ha rubato i soldi dell’offertorio in una chiesa nel giorno dell’Immacolata. Una triste scoperta, per i fedeli e per il parroco della chiesa di Sant’Espedito in via Nicolò Garzilli, una zona centrale di Palermo.

Secondo quanto ricostruito, il furto sarebbe avvenuto durante la celebrazione della messa delle 12.15, quando un uomo, dopo aver poggiato il giubbotto sopra la cassetta, se l’è portata via, e nessuno in un primo momento se ne sarebbe accorto. A raccontare la dinamica alla polizia sarebbero stati dei testimoni oculari, che hanno detto tutto agli agenti, che indagano sul furto. Il tutto si sarebbe svolto molto rapidamente, con il presunto ladro che poi è fuggito, non lasciando traccia.

Rubata l’immagine del conte Cagliostro nel mercato di Ballarò

E’ stata rubata l’immagine in metallo che ritrae il conte Cagliostro nel vicolo a lui intitolato nel mercato Ballarò a Palermo. L’immagine, installata molti anni fa dall’associazione Cagliostro che donò alla strada due insegne pubbliche, si trovava incastonata in una cornice.

I ladri hanno utilizzato una scala per portarla via. Il luogo è di interesse storico internazionale perché è una delle tappe nel viaggio in Italia di Goethe. Qui era residente il siciliano Giuseppe Balsamo meglio noto come Alessandro, conte di Cagliostro o più semplicemente Cagliostro vissuto a metà del 1700 avventuriero, alchimista ed esoterista italiano.