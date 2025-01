I ladri hanno spaccato la vetrina e sono entrati nel ristorante Zangaloro a Carini (Palermo) nella zona di Bivio Foresta. Ad accorgersi del furto i dipendenti quando sono arrivati nel locale per aprire l’attività.

I malviventi hanno portato via soldi in cassa e bottiglie. Sul furto indagano i carabinieri della compagnia di Carini che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e cercato tracce utili per risalire ai ladri.

Lo scorso anni ad aprile in appena dieci giorni erano stati due i colpi con le stesse modalità compiuti ai danni del fast food. In uno dei furti erano state trovate anche tracce di sangue.