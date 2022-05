Indagano i carabinieri

Nuovo furto di cavi elettrici e nuovi disagi in contrada Piano del Re a Partinico (Pa). Appena cinque giorni fa nella stessa zona erano stati portati via centinaia di cavi di rame lasciando la zona senza energia elettrica per ore. Adesso nel cuore della notte sono stati portati via 60 metri di cavi dell’alta tensione. Indagano i carabinieri. Anche in questo caso a lanciare l’allarme e fare scoprire il furto sono stati i residenti rimasti senza corrente.

Così i ladri di oro rosso tornano in azione nella provincia palermitana

Nei giorni scorsi un furto di cavi di rame per centinaia di metri e decine di residenti rimasti senza energia elettrica. Anche questo era successo a Partinico, in contrada Piano del Re. A segnalare il furto e chiamare i carabinieri gli abitanti della zona.

La provincia soffre i furti di rame

La provincia palermitana spesso è messa in ginocchio dai ladri di rame.La polizia ha avviato un’indagine su tre furti messi a segno in tre cabine dell’Enel a Palermo. I ladri hanno portato via un centinaio di metri di cavi di rame e alcune batterie. I furti sono stati commessi tutti nella zona tra lo Sperone e Brancaccio. I primi in via Sperone, il secondo in via Giuseppe Di Vittorio e il terzo in via Simoncini Scaglione. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori dei colpi che potrebbe essere, viste le modalità e la zona interessata dai furti sempre gli stessi.

Le denunce

Il mese scorso, a tal proposito, la polizia di Stato ha denunciato un uomo e due donne accusate di ricettazione per essere state trovate in possesso di 30 chili di rame nel portabagagli dell’auto su cui viaggiavano. I tre sono stati fermati nella zona di Ciaculli a Palermo. Qualche giorno prima allo Sperone erano stati rubati diversi chili di rame in due cabine della pubblica illuminazione lasciando al buio numerose strade. Gli agenti del commissariato Brancaccio sono riusciti a risalire ai tre e recuperare parte del rame rubato.