Non c’è pace per le scuole di Borgo Nuovo. Ancora un furto nella notte. Un ladro si è introdotto nel plesso scolastico Rita Levi di Montalcini in piazza San Paolo ed è uscito con due sacchi pieni di oggetti. A lanciare il personale della scuola.

Sono intervenuti i carabinieri che indagano. Appena ieri in un’altra scuola altro furto e danneggiamento nel plesso Russo Raciti sempre a Borg Nuovo. Un’altra scuola è stata presa di mira.

All’istituto comprensivo Uditore Setti Carraro in via Giovan Battista Tiepolo qualcuno ha lanciato una pietra contro la finestra infrangendo i vetri. Gli alunni non erano ancora entrati in classe.

Raid alla scuola Raciti 24 ore prima

Nuovo raid nell’istituto comprensivo Russo Raciti a Borgo Nuovo a Palermo. Qualcuno ha fatto irruzione nella scuola danneggiando alcuni armadi e portando via la scorta di detersivi acquistati per la pulizia del plesso scolastico.

Appena alcuni giorni fa c’era stata una nuova irruzione nella scuola presa di mira ormai da qualche mese. Da una finestra del plesso scolastico e hanno messo a soqquadro diverse aule. Ad accorgersi dell’intrusione il personale scolastico che ha chiamato gli agenti di polizia. Nelle scorse settimane i ladri avevano portato via un impianto di amplificazione con le casse dal valore di 3 mila euro.

I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel plesso scolastico. Le scuole del quartiere Borgo Nuovo in questo inizio d’anno sono state al centro di furti e danneggiamenti. I ladri erano entrati anche nell’istituto Rita Levi Montalcini provocando danni e rubando materiale didattico acquistato con i fondi del Pnrr.