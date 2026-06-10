Nuova operazione contro l’abusivismo commerciale a Palermo. Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato per l’ennesima volta le attrezzature di due attività di ristorazione al Foro Italico.

Sono state denunciate due palermitane, I.M. del 1984 e C.M. del 1993. Le donne hanno realizzato in modo abusivo una consistente porzione di suolo pubblico, in due distinte aree di piazza Kalsa, per la somministrazione di alimenti e bevande, esercitavano senza le autorizzazioni. Una delle due vendeva pesce senza i certificati di etichettatura e tracciabilità, esposti a gas di scarico.

Tutta la merce e le attrezzature sono state sequestrate e oltre alla denuncia penale per le due venditrici abusive, sono state elevate sanzioni amministrative per 3.650 euro. I controlli continueranno nei prossimi giorni.