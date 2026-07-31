“L’approvazione della delibera sul nuovo stadio rappresenta un passaggio importante per il futuro di Palermo e per un progetto strategico che guarda allo sviluppo della città.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Sindaco Roberto Lagalla, al Consiglio Comunale e a tutti coloro che, con responsabilità e spirito di collaborazione, hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato.

Quello di oggi è un traguardo significativo, ma anche un punto di partenza. Adesso bisogna continuare a lavorare con determinazione affinché questo progetto diventi realtà, offrendo a Palermo un’infrastruttura moderna, capace di generare nuove opportunità di crescita economica, occupazionale e sociale.

Continuerò a sostenere ogni iniziativa che possa contribuire allo sviluppo della nostra città, perché Palermo merita investimenti, visione e opere all’altezza delle sue potenzialità.” Afferma l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo.