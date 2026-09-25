A Palermo otto date al Teatro Al Massimo

Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle ultime stagioni teatrali, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase tornano in scena con un nuovo capitolo di “Totalmente incompatibili”, lo spettacolo che prende spunto dalla loro vita di coppia e dal loro sguardo ironico sul mondo contemporaneo. La nuova tournée partirà l’8 novembre dal Teatro Sanzio di Urbino e si svilupperà attraverso 60 nuove date in tutta Italia. L’annuncio è arrivato direttamente dai due artisti attraverso i social, con il consueto stile autoironico che li contraddistingue. Dopo aver scherzato sulla possibilità di “vivere di ricordi” dopo il successo del tour precedente, hanno scelto di tornare sul palco con una nuova lunga avventura teatrale.

Un racconto comico tra situazioni riconoscibili e paradossi

Lo spettacolo, scritto dagli stessi Nuzzo e Di Biase e coprodotto da Agidi e Nido di Ragno, si fonda sul contrasto che da sempre alimenta la loro comicità. Diversi per carattere, gusti e visione delle cose, i due artisti trasformano le incompatibilità quotidiane in un racconto comico che coinvolge il pubblico attraverso situazioni riconoscibili e paradossi della vita moderna.

Al centro della rappresentazione ci sono le relazioni, l’incomunicabilità, i tic sociali dell’epoca digitale e le contraddizioni del presente. Con uno sguardo disincantato ma mai cinico, la coppia prova a raccontare i disastri del nostro tempo privilegiando l’analisi al giudizio e affidandosi alla forza liberatoria della risata.

Otto repliche al teatro Massimo

Particolarmente ricca la tappa siciliana del tour. L’11 marzo 2027 lo spettacolo approderà al Teatro Metropolitan di Catania, mentre Palermo ospiterà ben otto repliche consecutive al Teatro Al Massimo: il 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 marzo. Da oltre vent’anni tra i protagonisti della comicità italiana, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase hanno costruito un percorso artistico che spazia tra teatro, televisione, radio e cinema. Dalle esperienze con la Gialappa’s Band a “Zelig”, fino ai recenti progetti su Rai e Prime Video, la coppia ha consolidato uno stile originale basato sull’assurdo, sul surreale e sulla capacità di osservare la realtà da una prospettiva sempre sorprendente.

Con “Totalmente incompatibili” il pubblico ritroverà proprio questa formula: due personalità apparentemente inconciliabili che continuano a condividere palco e vita, trasformando le differenze in una delle alchimie comiche più apprezzate dal pubblico italiano. Il verdetto finale, come promettono gli stessi protagonisti, arriverà soltanto a teatro: riusciranno a trovare un punto d’incontro o resteranno, appunto, totalmente incompatibili?