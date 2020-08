Dallo scorso mese di febbraio percepiva il reddito di cittadinanza senza averne diritto per motivi giudiziari.

I Finanzieri della Tenenza di Corleone, nel corso dei controlli relativi ai benefici erogati dall’INPS fra cui il principale è proprio il Reddito di cittadinanza hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino di Chiusa Sclafani, ritenuto percettore indebitamente peroprio del Reddito di Cittadinanza (RdC) così come rpevisto dalla legge del 2019.

In particolare le Fiamme Gialle, da informazioni acquisite a seguito di attività info-investigativa, hanno riscontrato che il soggetto, ammesso al reddito di cittadinanza fin dal mese di febbraio 2020, risultava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Chiusa Sclafani. condizione che, come previsto dall’art. 2 comma 1 lett. c/bis del D.L. n. 4/2019, preclude l’ottenimento del suddetto beneficio.

Per tale motivo i militari hanno proceduto a denunciare L.V.G. alla Procura della Repubblica di Termini Imerese per le violazioni previste dagli artt. 3 e 7 del D.L. 4/2019 e, contestualmente, a sottoporre a sequestro preventivo la “Card reddito di cittadinanza” nonché a segnalare il predetto al locale Ufficio I.N.P.S. per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca/decadenza del beneficio e per il recupero delle somme già indebitamente percepite ammontanti complessivamente ad €. 3.917,04.

le operazioni contro i percettori del reddito di cittadinanza senza averne diritto negli ultimi mesi hannov isto un rallentamento per effetto delle tante misure nate durante e dopo il lockdown erogate sempre dall’Inps che vannod alla Cassa integrazione al bonus da 600 euro, misure che hannor ichiesto un’altra lunga serie di verifiche. fianco di queste ci sono stati i buoni alimentari erogati dai comuni sempre con denaro pubblico proveniente dallo Stato o dalla regione , anche questo tema che ha richiesto verifiche su molti richiedenti effettuate, in linea di massima, dai comuni.

Di fatto il reddito di cittadinanza, una misura massiccia nella sua applicazione, è stato in questi mesi superatod alle misure emergenziali legate alla crisi scaturita dal lockdown