Un progetto pensato per favorire il reinserimento sociale e lavorativo

Mille paia di occhiali per la presbiopia sono stati donati ai detenuti delle carceri Pagliarelli e Ucciardone di Palermo e Piazza Lanza di Catania.

L’iniziativa rientra nel progetto “Rivedere la vita”, promosso dalla Fondazione Myra con il patrocinio dell’assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali e la partecipazione delle associazioni “Un nuovo giorno” e “Koinè”.

La fornitura è stata possibile grazie alla Fondazione OneSight Essilor Luxottica Italia, che ha consegnato le lenti ai direttori dei tre istituti penitenziari.

Un aiuto concreto per il reinserimento sociale

“Grazie a questo progetto – dichiara l’assessore Nuccia Albano – verrà data la possibilità a mille detenuti delle carceri siciliane di ricevere gli occhiali per la presbiopia, ciascuno secondo la gradazione più adatta alle esigenze, che altrimenti non avrebbero potuto acquistare. Interventi concreti di questo tipo, oltre a migliorare le condizioni di vita dei detenuti, possono favorire percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, promuovendo opportunità di riscatto personale. Il governo Schifani continuerà a sostenere partnership pubbliche-privato volte a offrire attenzioni utili al percorso di reintegrazione e a rafforzare la fiducia delle persone nelle proprie capacità di cambiamento”.

Mille lenti consegnate, presto visite oculistiche in carcere

Le lenti sono state consegnate questa mattina in via Trinacria da Andrea Rendina, segretario generale della Fondazione OneSight Essilor Luxottica, ai direttori delle tre case circondariali.

Presenti anche l’assessore Albano, Antonio Cimò e Nicola Armonium della Fondazione Myra, il garante regionale dei detenuti Antonino De Lisi, Elisabetta Zito (direttrice del Prap Sicilia) e Gabriella Di Franco, presidente Uiepe Palermo.

In tutto 600 lenti sono state destinate al carcere Pagliarelli, mentre 200 ciascuno agli istituti Ucciardone e Piazza Lanza.

Una seconda fase del progetto partirà a gennaio, con visite oculistiche effettuate all’interno delle carceri da un’équipe medica e ottica specializzata.