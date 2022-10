A tutela degli anziani presi sempre più di mira

Nel giorno della festa dei nonni i carabinieri del comando provinciale con le arcidiocesi di Palermo e Monreale e la diocesi di Cefalù e con l’Eparchia di Piana degli Albanesi, hanno organizzato degli incontri per fornire consigli utili per prevenire i reati in danno degli anziani.

Gli incontri si sono svolti nelle stazioni dei carabinieri presenti in tantissimo comuni e negli oratori o saloni parrocchiali. Incontri in forma collettiva, al fine di stimolare domande aiutando gli anziani a superare la ‘tendenza a isolarsi’ e le naturali ansie derivanti da una non più giovane età.

Nel corso degli incontri è stato anche distribuito ai partecipanti materiale informativo cartaceo da portare a casa, per aiutare gli interessati ad avere sempre ‘a portata di mano’ gli utili consigli su come prevenire i reati di cui potrebbero essere vittime.

Davanti alla Cattedrale di Palermo si è tenuta l’esibizione della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri ‘Sicilia’. A villa Trabia, l’associazione nazionale carabinieri, ha predisposto uno stand espositivo, insieme a Carabinieri di Palermo, con attività informativa in materia di prevenzione delle truffe agli anziani.