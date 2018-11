La denuncia del presidente della Circoscrizione Marco Frasca Polara

Occupata oggi da un gruppo di giovani una palazzina Liberty di proprietà del Comune in via Libertà 45, sede fino al 2015 di una postazione anagrafica decentrata.

“L’immobile era stato restaurato ed era pronto da tre anni per essere riutilizzato. Nonostante i nostri solleciti – afferma il presidente dell’Ottava circoscrizione Marco Frasca Polara- l’Amministrazione in tutto questo tempo l’ha tenuto chiuso. Un danno ai cittadini ma anche uno spreco di risorse visti i soldi spesi per il restauro”.

Questa occupazione si aggiunge a quella di altre due postazione anagrafica decentrata una in piazza della Pace e una seconda in via Pietro Donato.