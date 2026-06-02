Nei giorni in cui l’Italia celebra la propria storia, il brano “Per sempre Sì” di Sal Da Vinci diventa un viaggio lungo un secolo, capace di restituire, attraverso immagini e memoria, il percorso affettivo di intere generazioni.

Uno storytelling cinematografico che parla a pubblici diversi

Dal brano prende forma uno storytelling cinematografico che parla a pubblici diversi e trasforma il testo e l’armonia dell’artista partenopeo in un percorso tra tradizioni, costumi e identità italiana. Scritto e diretto dal regista Lorenzo Muscoso, il video raccoglie lo spirito della canzone e lo traduce in immagini fatte di sentimenti, semplicità e gesti quotidiani, evocando speranze, paure, distanze e desideri che hanno segnato tante famiglie.

L’opera, realizzata in digitale con l’ausilio dell’AI e con la cura artistica di Eriberto Muscoso, nasce da un lungo lavoro di ricostruzione scenica attraverso centinaia di prove visive. Il video ripercorre l’evoluzione della coppia dai primi del Novecento ai giorni nostri, attraversando cambiamenti sociali, invenzioni, nuove forme di comunicazione e momenti storici segnati dalla gioia, dalla lontananza e dal dolore. Ne emerge una narrazione romantica e nostalgica, in cui il mondo cambia, le epoche scorrono, ma certi cuori continuano a riconoscersi per sempre.

Storia d’Italia dal ‘900

Dagli addii in stazione durante le guerre del Novecento ai ritorni attesi per una vita, la coppia diventa il simbolo di un sentimento capace di resistere alle trasformazioni del mondo. Il video ha toccato anche la sensibilità di tanti emigrati, che si sono riconosciuti in alcune scene, e di adulti che hanno ritrovato frammenti della propria memoria generazionale, tra cambiamenti sociali, attivismo e lotte per i diritti, con un richiamo anche alla storica e coraggiosa esperienza di Radio Aut. Un’opera in sintonia con la sensibilità di Sal Da Vinci e con un sentimento di appartenenza che riporta al centro la memoria affettiva dell’Italia, fatta di amori, partenze, ritorni, sacrifici e legami che il tempo non riesce a cancellare.