Il 2024 è l’anno del centenario di Giacomo Puccini e anche l’Orchestra Sinfonica Siciliana omaggia il grande operista toscano nella 65° Stagione concertistica: venerdì 15 (ore 21) e sabato 16 novembre (ore 17.30) al Politeama Garibaldi concerto diretto da una delle più celebri bacchette di oggi che debutta sul podio della compagine siciliana, il milanese Carlo Rizzi.

Suite sinfoniche da Tosca e Madama Butterfly

Il programma si apre proprio con due suite sinfoniche da due celebri opere di Giacomo Puccini, Tosca e Madama Butterfly realizzate, in occasione del centenario del compositore, dallo stesso Rizzi che ha dichiarato: «Spero che coloro che già amano Tosca e Butterfly si godranno l’opportunità di concentrarsi interamente sull’orchestra mentre ascoltano, e che le persone che sono abitualmente più attratte dalla sala da concerto che dal teatro d’opera saranno ricompensate esplorando qualcosa di nuovo. Alla fine, il mio unico obiettivo è quello di condividere e celebrare Puccini con tutti».

I Tre Preludi sinfonici di Pizzetti

Seguiranno i Tre Preludi sinfonici scritti da Ildebrando Pizzetti per l’Edipo Re di Sofocle, su incarico del famoso attore Gustavo Salvini al quale Pizzetti in precedenza aveva dedicato un’Ouverture per l’Edipo a Colono e che furono eseguiti per la prima volta il 1° marzo del 1903. Pizzetti era fermamente convinto che ogni opera teatrale, essendo formata di parole, necessitava di essere integrata dalla musica a condizione che il testo superi la realtà quotidiana per assumere un carattere universale.

Feste romane di Respighi

In conclusione, di Ottorino Respighi, Feste romane del 1928 che, insieme a Fontane di Roma e Pini di Roma, non è solo l’ultimo poema sinfonico della cosiddetta trilogia romana, ma è anche la sua ultima opera orchestrale. Come scrive Riccardo Viagrande nelle note di sala: «Eseguito per la prima volta alla Carnegie Hall di New York, il 21 Febbraio 1929, anche quest’ultimo poema sinfonico è diviso in quattro quadri rappresentanti quattro diverse feste che si svolgevano nella città eterna. In questo poema non ha nessuna importanza se una festa pagana ed antica, come quella rappresentata in Circenses, si mescola a quella religiosa del Giubileo, in quanto unico denominatore e fonte di unità dell’intero poema è Roma».

Giacomo Puccini

Giacomo Puccini (Lucca 1858 – Bruxelles 1924)

Carlo Rizzi

Carlo Rizzi (Milano 1960)

Suite sinfonica da Tosca

Durata: 20’

Suite sinfonica da Madama Butterfly

Durata: 18’

Ildebrando Pizzetti

Ildebrando Pizzetti (Parma 1880 –Roma 1868)

Preludi sinfonici per l’Edipo Re di Sofocle

Largo

Con impeto

Con molta espressione di dolore

Durata: 18’

Ottorino Respighi

Ottorino Respighi (Bologna 1879 – Roma 1936)

Feste romane

– Circenses – Moderato, Molto allegro, Moderato, Allegro molto, Moderato, Molto allegro, Pesante, Andante, Più mosso, Ancora più mosso, Precipitando, Allegro, Allegro vivo, Largo

– Il Giubileo – Doloroso e stanco, Poco più mosso, Allegro moderato, Allegro festoso, Più calmo, Allegro

– L’Ottobrata – Allegro gioioso, Allegretto vivace, Meno mosso, Andante sostenuto, Più Lento, Andante lento ed espressivo

– La Befana – Vivo, Vivacissimo, Vivo, Tempo di Saltarello, Tempo pesante di Valzer, Tempo più moderato di Saltarello, Molto vivo, Meno vivo, Vivacissimo, Molto vivo, Sostenuto, Presto, Prestissimo

Durata: 25’

Like this: Like Loading...