E’ in corso in prefettura a Palermo il comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Massimo Mariani, alla luce della violenza esplosa in città.

Sparatorie per strada, omicidi, colpi di mitra, pistola e fucile contro i commercianti e gli imprenditori. A Palermo da mesi si spara a Sferracavallo, allo Zen, ma anche al Cep.

Appena due notti fa qualcuno ha esploso colpi di pistola contro un panificio e una macelleria nel quartiere Zen di Palermo. Non è un episodio isolato.

Nelle settimane scorse raffiche di Kalashnikov avevano già seminato terrore tra San Lorenzo e Sferracavallo, e sabato si sono registrati due omicidi, uno al Villaggio Santa Rosalia e uno al Cep. Oltre ai vertici delle forze dell’ordine è presente anche il procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia.