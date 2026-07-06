E’ stato arrestato in flagranza di reato Francesco Cusumano, 38 anni, accusato di avere ucciso ieri mattina a coltellate Francesco Spataro, 53 anni, il coinquilino in un appartamento in via Sampolo a Palermo.

Nel corso dell’interrogatorio davanti al pm Cusumano si è avvalso della facoltà di non rispondere. In tre abitavano al secondo piano del civico 486.

Mentre uno dei residenti era uscito a fare la spesa sarebbe nata una lite l’ennesima degli ultimi giorni tra Cusumano e Spataro. Quest’ultimo è stato visto sanguinante nel pianerottolo davanti all’appartamento da alcuni vicini che hanno lanciato l’allarme.

Cusumano si è barricato a casa e ha minacciato di fare saltare il palazzo aprendo il gas. Solo questa mattina l’Amg dopo avere fatto tutte le verifiche di sicurezza ha riaperto l’erogazione nel palazzo.