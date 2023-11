Parla Giuseppe Lo Jacono titolare del ristorante Appetì

Non riesce a trattenere la commozione Giuseppe Lo Jacono titolare del ristorante Appetì di via Emerico Amari a Palermo dove lavorava Badr Boudjemai, l’algerino ucciso in via Roma.

“Guardi è molto difficile parlare. Badr era una persona tranquilla, mai niente di sospetto o di strano, nessuno qui era venuto a cercarlo – dice il titolare del ristorante che descrive l’impiegato come un uomo felice sempre con il sorriso al lavoro e parole dolci per la sua famiglia – Aveva due bambini, di un anno e cinque anni, lo avevo conosciuto perché cercava lavoro e qui io avevo bisogno di personale. Faceva il buttadentro, ovvero attirava e accoglieva i clienti, era di natura una persona sorridente e serena.

Lo chiamavamo Samir, prima di arrivare qui a Palermo lavorava sulle navi della Grimaldi. In città aveva finalmente trovato stipendio e rispetto ed era molto apprezzato dai clienti, dai quali riceveva anche ottime recensioni”.

Non riesce a trattenere le lacrime parlando del suo dipendente.

“Non aveva mai creato alcun problema – prosegue il suo datore di lavoro – era carismatico, affabile. In città in tanti lo conoscevano perché aveva già lavorato in via Maqueda, non perdendo mai quel suo sorriso che tutti ricorderemo”.

