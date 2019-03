Un rapinatore è rimasto ucciso nel corso di una rapina in un minimarket in via Maqueda. Sono rimasti feriti un avventore e un dipendente.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione il rapinatore sarebbe entrato nel negozio. E’ nata una colluttazione con il dipendente e il titolare.

La peggio l’ha avuta il rapina che nel minimarket al numero 169 è rimasto ucciso. La vicenda è ancora tutta da chiarire.

E’ intervenuto il medico legale e i sanitari del 118 che hanno soccorso i due feriti. Il rapinatore avrebbe utilizzato una bottiglia di vetro per minacciare il titolare e il dipendente.

I due si sono difesi con i bastoni. Nella colluttazione la peggio l’ha avuta l’uomo che secondo secondo il racconto dei commercianti era entrato per mettere a segno la rapina.

Le indagini sono ancora all’inizio e si sta cercando di ricostruire quanto successo.