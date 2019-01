La decisione del tribunale del riesame

Restano in carcere la moglie e i figli di Pietro Ferrara ucciso con 33 coltellate nella notte tra il 14 e 15 dicembre a Palermo in un appartamento in via Falsomiele nella periferia di Palermo.

Salvatrice Spataro di 45 anni e i figli Mario e Vittorio di 21 e 20 anni, assassinarono l’ex militare che gestiva un pub nel popolare mercato di Ballarò dopo anni di vessazioni subite dall’uomo.

La decisione è del tribunale del riesame la cui motivazione non è ancora nota. Respinta l’istanza dell’avvocato Maria Antonietta Falco. Secondo il gip Walter Turturici sussisteva soprattutto il pericolo di inquinamento probatorio.